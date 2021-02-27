التضامن: مد صرف معاش تكافل وكرامة لنهاية فبراير.. ولم يتم شطب اسمًا واحدًا من مستحقي البرنامج (فيديو)

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة بالتضامن، إنه تم مد فترة صرف معاش مستحقي برنامج تكافل وكرامة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.



وأضاف "عبد السلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن 2 مليون من مستحقي برنامج تكافل قاموا بصرف المستحقات المالية المستحقة فيما تبقى 77 ألف، وقام 2 مليون من مستحقي برنامج كرامة بالصرف أيضًا ومتبقي 100 ألف.



وأشار إلى أنه لم يتم شطب أي من مستحقي البرنامج، موضحًا أن هناك قاعدة بيانات مرسلة إلى الشركة المسئولة عن ضح الأموال في حسابات المواطنين بصفة شهرية يومي 15 و17 من كل شهر.



وأوضح أنه في حالة تلف بطاقة الصرف لأي سبب يتم استبدالها ببطاقة أخرى خلال 15 يومًا، لافتًا إلى أن المعاش يستمر في حساب الشخص الذي لا يتلقاه لمدة 6 شهور.