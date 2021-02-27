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الصحة: عملية تطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا لن تتوقف.. والدفعات ستتوالى

السبت 27/فبراير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تنتظر خلال أيام استلام 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينكا، وهو رقم كبير سيحدث انفراجة في عملية تطعيم المواطنين.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه ليس هناك تخوف من توقف عملية التلقيح لعدم وجود لقاحات، حيث هناك دفعات من اللقاح تصل تباعا، مؤكدا أن كل اللقاحات التي دخلت مصر أمنة، حيث شاركت مصر في التجارب السريرية على لقاح سينوفارم.

وأضاف أنه يتم سحب عينات عشوائية من كل اللقاحات التي تدخل مصر لتحليلها والتأكد من فاعليته، ولا داعي للتخوف من أن لقاح كورونا يتسبب في حدوث أعراض جانبية، لافتا إلى أن الأطقم الطبية التي حصلت على اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض تثير قلقا.

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