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أسعار الدولار تقفز 4 قروش في تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 27/فبراير/2021 - 08:24 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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زاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها خلال تعاملات هذا الشهر.

 

 

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 4 قروش الأسبوع الماضي، حيث وصل بنهاية تعاملاته إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع بالبنك المركزي، مقارنة  بمستويات 15.60 جنيه للشراء  و15.70 جنيه للبيع.


البنك المركزي يواصل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة:

وكان البنك المركزي قد  قام هذا الاسبوع بتقديم العديد من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استهدف ف ضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى 25% بدلا من 20%.

وشملت حزمة القرارات، السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

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