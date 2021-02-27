مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش









يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مواجهة هامة مساء غد الأحد وذلك أمام ضيفه طلائع الجيش في المباراة التي ستقام على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وظهرت ملامح تشكيل الفريق الأحمر خلال مران الأهلي على مدار اليوم والذي يشهد مفاجآت قوية بعودة أيمن أشرف وعمرو السولية وحسين الشحات للتشكيل الأساسي.







