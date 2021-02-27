Advertisements

أخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

السبت 27/فبراير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة حدثت بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي على إستعداد للاستمرار مع برشلونة وتجديد عقده ولكن ذلك يعتمد على بعض الأمور.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سينتظر تحديد هوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني من أجل الحديث عن تجديد عقده كما أن البرغوث الأرجنتيني يرغب في مشروع فائز من أجل الاستمرار مع البرسا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي فتح باب الإستمرار مع برشلونة ولكن حتى تلك اللحظة لم يتحدث النجم الأرجنتيني مع النادي الكاتالوني أو مع الأندية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تعاقد برشلونة مع لاعبين مثل سيرجيو أجويرو وفينالدوم مجاناً بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين مثل إيرلينج هالاند وماتياس دي ليخت وكوندي قد تساعد على إقناع ميسي بالاستمرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة اخبار ميسي

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ يوم

أخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

منذ ثلث ساعة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعطل التابلت ومد الامتحان.. مشاهد اليوم الأول لاختبار أولى ثانوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

الفرعون المصري يُغزو بلاد الأتراك.. مصطفي محمد يسجل هدفين في ليلة فوز جالطة سراي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يطالب بالرد على ريال مدريد وحسم هذه الصفقة وصراع كبير مع الريال على لاعب جديد

ميسي يصر على الرحيل من برشلونة

والد ميسي متواجد في إنجلترا لحسم مصير نجله

غموض مستقبل ميسي مع برشلونة

هل ينجح لابورتا في إبقاء ميسي مع برشلونة ؟

تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

07:29 م

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»