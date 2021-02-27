أخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة حدثت بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي على إستعداد للاستمرار مع برشلونة وتجديد عقده ولكن ذلك يعتمد على بعض الأمور.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سينتظر تحديد هوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني من أجل الحديث عن تجديد عقده كما أن البرغوث الأرجنتيني يرغب في مشروع فائز من أجل الاستمرار مع البرسا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي فتح باب الإستمرار مع برشلونة ولكن حتى تلك اللحظة لم يتحدث النجم الأرجنتيني مع النادي الكاتالوني أو مع الأندية الأخرى.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تعاقد برشلونة مع لاعبين مثل سيرجيو أجويرو وفينالدوم مجاناً بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين مثل إيرلينج هالاند وماتياس دي ليخت وكوندي قد تساعد على إقناع ميسي بالاستمرار.



