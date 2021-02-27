بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل





واصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى نادي جالاتا سراي التوهج في ملاعب تركيا، بعدما سجل هدفين وقاد فريقه للفوز على إيرزوروم سبور، بثنائية نظيفة في الجولة 26 من الدوري التركي الممتاز.





مصطفى محمد سجل هدفين لفريق جالاتا سراي في شباك إيرزوروم سبور في 7 دقائق فقط من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب "تورك تيليكو آرينا"، حيث افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 38 من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، بينما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45 من زمن المباراة.





وقاد "البلدوزر الجديد" فريق جالاتا سراي للانفراد بصدارة الدوري التركي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بـ 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بشكتاش والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي:-





- خاض مصطفى محمد 6 مباريات مع فريق جالاتا سراي بالموسم الحالي حتى الآن بواقع (5 مباريات بالدوري التركي – 1 مباراة بكأس تركيا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (489 دقيقة).





- سجل مهاجم الزمالك الشاب 6 أهداف مع فريق جالاتا سراي بالموسم الحالي، بواقع 5 أهداف في الدوري التركي وهدف وحيد في بطولة كأس تركيا، بمعدل هدف لكل مباراة.





- جاءت أهداف مصطفى محمد الـ6 مع جالاتا سراي في شباك 5 أندية (قاسم باشا – فنربخشة – باشاك شهير – ألانيا سبور – إيرزوروم سبور "هدفين").





- مصطفى محمد صاحب أفضل انطلاقة لمحترف مصري في أوروبا بعدما سجل في 4 مباريات متتالية مع جالاتا سراي، محطمًا رقم أسطورة الأهلي صالح سليم والذي سجل في 3 مباريات مع جرازر النمساوي.





- سجل المهاجم المصري أول ثنائية في مشواره مع جالاتا سراي التركي في شباك فريق إيرزوروم سبور مساء اليوم السبت، وساهم في انتزاع فريقه 3 نقاط ثمينة في بطولة الدوري التركي الممتاز.





الجدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.



