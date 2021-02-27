الصحة: الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر مستقر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هناك استقرار في الوضع.



وشدد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن أعداد الإصابات لم تشهد زيادة ملحوظة للأسبوع الرابع على التوالي، مشددا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا نشهد زيادة جديدة في الإصابات.



ونوه بأن الفترة المقبلة ومع اقتراب حلول شهر رمضان قد نشهد تجمعات عائلية، مشددا على أن هذه التجمعات يجب أن تكون في أضيق الحدود، حتى لا تزداد الأعداد المصابة.

