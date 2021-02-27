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انقلاب ميانمار: إقالة سفير الأمم المتحدة بعد خطاب مناهض للجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال حكام ميانمار العسكريون إنهم أقالوا سفير البلاد لدى الأمم المتحدة بعد أن دعا للمساعدة في إزاحة الجيش من السلطة.

وفي خطاب مؤثر، قال "كياو مو تون" إنه لا ينبغي لأحد أن يتعاون مع الجيش حتى يعيد السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا.

وكثفت قوات الأمن حملة قمع ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب يوم السبت.

وشهدت البلاد احتجاجات منذ الإطاحة بكبار قادة الحكومة، بما في ذلك أونج سان سو كي، واحتجازهم بعد تولي الجيش السلطة في 1 فبراير.

ماذا قال سفير الامم المتحدة؟
وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حث كياو مو تون المجتمع الدولي على استخدام "أي وسيلة ضرورية لاتخاذ إجراءات" ضد الجيش للمساعدة في "استعادة الديمقراطية"، قائلًا إنه يمثل حكومة السيدة سو كي المخلوعة.

وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الممكنة من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري على الفور، ووقف قمع الأبرياء، وإعادة سلطة الدولة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية".

وقوبل الخطاب بالتصفيق، وكانت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأمريكية الجديدة لدى الهيئة، من بين الذين أشادوا بتصريحاته ووصفتها بأنها "شجاعة".

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