وزير التعليم: كل طالب تعرض لمشكلة فنية في امتحان اليوم «ناجح» (فيديو)

قال طارق شوقي، وزير التعليم، إن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة أدوا الامتحان اليوم السبت، وهناك 10 % فقط لم يتمكنوا من أداء الامتحان، ومتوقع أن تكون نسبتهم غدًا الأحد «صفر».



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، عن نجاح كل طالب تعرض لمشكلة فنية في امتحان اليوم.



وأوضح وزير التعليم أنه تم تقسيم المحافظات على مجموعتين، لتبدأ الامتحانات بمحافظات المجموعة الأولى في الساعة 9 صباحًا، والمجموعة الثانية في الساعة 10، مشيرًا إلى أن هناك أمور فنية في تصميم الشبكات تتسبب في وقوع السيستم.



وأكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "السيستم مش هيقع بكرة إن شاء الله".

