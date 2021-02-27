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أحمد موسى يطالب بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: "حسوا بالناس بقوا بيكلموا نفسهم" (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، الذي أصبح حديث المصريين في كل المحافظات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حسوا بالناس بيكلموا نفسهم.. وقولولهم خلاص".

وطالب أحمد موسى بضرورة إيجاد حل جذري بشأن تطبيق قانون الشهر العقاري قائلًا: "7 سنين اللى فاتوا الناس اتحملت.. لكن المرة دى عندهم حق، مش وقته خالص، وبقول للحكومة: "انحازوا للناس".

وأضاف أحمد موسى منفعلًا: "إزاى مجلس النواب السابق مرر مادة التسجيل بالشهر العقاري؟"، متابعًا: "طلبات المواطن لازم تتنفذ، طالما تحمل الإصلاح، ولا بد أن يستحق أن تنفذ له الحكومة كل ما يريد".

وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه لا بد من تقديم كل التسهيلات من أجل المواطنين، قائلًا: "هناك من يتحدث أن حصيلة التسجيل في الشهر العقاري سوف يتم ضخها في الإنفاق على مبادرة تطوير القرى المصرية".

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن تسجيل المنازل يصب في مصلحة المواطن لكن لا بد من تسهيل الإجراءات والتكاليف.


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