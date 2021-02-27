مقتل هندي على يد "ديكه" أثناء مباراة لمصارعة الديوك

قتل ديك تم تزويده بسكين لمصارعة ديوك غير مشروعة صاحبه في جنوب الهند.



ووفقًا لموقع "بي بي سي"، قتل صاحب الطائر بعد طعنه في الفخذ بواسطة السكين بينما كان الحيوان يحاول الهروب.



وتوفي الرجل وهو في طريقه إلى المستشفى متأثرا بفقدان الدم.



وتبحث الشرطة الآن عن 15 شخصًا آخرين يشاركون في الحدث، الذي وقع في قرية لوثونور بولاية تيلانجانا في وقت سابق من هذا الأسبوع.



تم احتجاز الحيوان في مركز للشرطة قبل نقله إلى مزرعة.



وقالت الشرطة إن الحيوان كان مستعدا للمشاركة في قتال عندما حاول الهرب، وحاول صاحب الإمساك به، لكن السكين الذي يبلغ طوله 7 سم (ثلاثة بوصات) طعن الرجل في ساقه أثناء القتال.