وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد جاهزية مركز إعطاء لقاح الكورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد

قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ووكيل المديرية للطب العلاجي بتفقد المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.



كما اشار مكي الي انه سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه.



وسيتم فتح باب التسجيل من باكر الأحد 282 حيث يتيح الموقع للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الاولوية تلقائيًا وذلك حسب السن والامراض المزمنة كما سيتم اطلاع المواطن على كافة المعلومات الخاصة باللقاح.