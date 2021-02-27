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أحمد موسى يطالب بعدم وضع لافتة حياة كريمة على منازل القرى بعد تطويرها (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تمنيه عدم وضع لافتات على المنازل التي تم إصلاحها في ضوء مبادرة حياة كريمة في القرى، مردفًا: "بلاش احنا بنعمل لأهالينا وهما مقدرين".

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "مفيش مانع من وضع اللافتات على المؤسسات، والمدارس، وكافة المرافق الأخرى".

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