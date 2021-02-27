أحمد موسى يطالب بعدم وضع لافتة حياة كريمة على منازل القرى بعد تطويرها (فيديو)

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن تمنيه عدم وضع لافتات على المنازل التي تم إصلاحها في ضوء مبادرة حياة كريمة في القرى، مردفًا: "بلاش احنا بنعمل لأهالينا وهما مقدرين".



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "مفيش مانع من وضع اللافتات على المؤسسات، والمدارس، وكافة المرافق الأخرى".



