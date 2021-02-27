داعية يُحذر: هذه الأشياء تقلل الرزق



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت،: "لو عصيت ربنا هتلاقي رزقك بيقل شوية شوية، هتلاقي الرزق في بركة الأولاد بيقل، أوعى تسعي ربنا وترجع له، وتقول يا رب ارزقتي".



ولفت إلى أن قطعية الرحم تؤدي أيضًا إلى قلة الرزق، وهذا واضح في قوله تعالى:" فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ".



قال الدكتور سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه ان يدعوا الله ان يرزقه الرزق الحلال، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشياء التي قد يقوم بها المسلم، وتبعد عنه الرزق مثل المعصية.