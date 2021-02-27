تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)









طمأنت الفنانة إيناس مكي، الجمهور على حالة شقيقها الفنان أحمد مكي بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحمد لله، ألف حمد وشكر نحمد ربنا على كل شيىء.. دور كورونا إيجابي زي اللي بيجي لكل الناس".وقالت "مكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الفنان أحمد مكي ملتزم بالعزل المنزل منذ 7 أيام، مضيفة: "دعوات وحب الناس هتساعده في أنه يقوم بالسلامة".ولفتت إلى أن أحمد مكي يتعرض لهجوم من جماعة الإخوان ولجانهم الإليكترونية لمجرد مشاركته في عمل وطني يسرد ما تعرضت له مصر، منوهة بأن "مكي" لا يرد على هذا الهجوم، وسيعود لجمهوره بمسلسل الاختيار.