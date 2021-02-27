داعية يكشف عن سر عجيب لزيادة الرزق (فيديو)

قال الدكتور سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يكون تقي، من خلال الاستعداد ليوم الرحيل، لكي يرزقه الله، وهذا واضح في قوله تعالى: " وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المسلم مطالب بإكثار الصلاة على النبي ما أستطاع، معقبًا: "اللي تقدر عليه اعمله في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم".



وأشار إلى أن صلة الرحم سر عجيب من بركات الرزق، معقبًا: "اللي عايز ربنا يوسع له فيرزقه، ويبارك له في عمره، فليصل رحمه".



