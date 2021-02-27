"الديهي": عن تقارير أمريكية تُشيد بالإصلاح في مصر: "طاقة نور"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هناك تقرير ثاني نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، أكد خلاله كاتب ومسئول أمريكي كبير، وأحد صناع الرأي في أمريكا الكاتب "ديفيد إغناطيوس"، أن مصر تقدم لإدارة جو بايدن، لغز مألوف حول كيفية التعامل مع دولة بحجمها، وأن لغة التهديد مع مصر واستغلال حقوق الإنسان لغة فاشلة، وأن مصر صديق مهم ولديها حكومة قوية، والنظام في مصر يتحول للرقمنة.



وتابع، أن هذه التقارير تمثل طاقة نور أننا نسير على الطريق السليم، وتستند على قوة الدولة المصرية.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة بلومبرج الأمريكية أكدت في تقرير لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في مصر.