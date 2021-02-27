داعية: المال هو أقل أنوع الرزق



وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، ان الرزق ليس أمولًا كما يتصور البعض، لافتَا إلى أن المال هو أقل أنواع الرزق، وعلينا أن ننظر إلى رزق الله في أنفسنا، معقبًا: " عينيك رزق من الله، أذنك رزق من الله، صحتك وراحة البال رزق، الطمأنينة رزق من الله، وزوجتك، وسكنك اللي انت قاعد فيه رزق".



وأشار إلى أن هناك أسباب مادية للرزق تتمثل في السعي والتحرك لطلب الرزق، وهناك أسبابًا إيمانية للزرق تتمثل في الاستغفار، معقبًا: "كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة يوميًا، ودا النبي".





قال الدكتور سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن الإنسان مطالب بالسعي والبحث عن الرزق، معقبًا: "ربنا هو الرزاق، لكن لازم ناخد بالأسباب ونسعى، لكي يرزقنا الله عز وجل".