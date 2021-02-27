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معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير

السبت 27/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تختتم الدورة الـ٦١ لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية فعالياتها مساء اليوم، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" للحرف اليدوية".

وشهد اليوم الختامي عرضا فنيا لفرقة "نوبة نوتو" احتفالا بزوار المعرض، في ظل إقبال كثيف على المعروضات والمنتجات خلال الساعات الاخيرة قبيل انتهاء فعاليات المعرض.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أفتتحت فعاليات المعرض الذي يقام على مساحة 2800 متر مربع حيث شارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتى تتميز بالجودة والاسعار المناسبة، بالإضافة الى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة.
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير
معرض "ديارنا" يختتم فعالياته اليوم.. وحفل فني لفرقة نوبية في اليوم الأخير

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