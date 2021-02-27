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وزير التعليم: لم نتلقى أي تقارير غش في أول يوم بالامتحانات بكافة المحافظات

السبت 27/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن هناك إجراءات صارمة خلال دخول اللجان للطلاب في الامتحانات، والتزام كامل بارتداء الكمامة عند دخول المدارس لأداء الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يتلقى أي تقارير غش في أول يوم بالامتحانات بكافة المحافظات.

وعن حدوث بعض المشاكل التقنية خلال أداء امتحانات "أولى ثانوي"، أوضح أن آخر مرة شهدت مصر إجراءات امتحانات كانت منذ 13 شهر بسبب كورونا، مؤكدا أنه خلال الأيام المقبلة سنصل إلى معدلات عالية في خدمة الإنترنت بالمدارس.

وأشار "شوقي"، إلى أن اليوم الأول من امتحانات أولى ثانوي نجح حوالي 90% من الطلاب في الدخول على منصة الامتحانات، وغدا سينجح في الدخول 100%، والمشكلة لن تتكر، موضحًا أنه سيتم تقسيم نظام الامتحانات في المحافظات بتوقيتات مختلفة حتى ينجح كل الطلاب في الدخول على المنصة.

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