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وزير التعليم: لم نتلقى أي تقارير غش في أول يوم بالامتحانات بكافة المحافظات
السبت 27/فبراير/2021 - 08:55 م
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أن هناك إجراءات صارمة خلال دخول اللجان للطلاب في الامتحانات، والتزام كامل بارتداء الكمامة عند دخول المدارس لأداء الامتحانات.
وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يتلقى أي تقارير غش في أول يوم بالامتحانات بكافة المحافظات.
وعن حدوث بعض المشاكل التقنية خلال أداء امتحانات "أولى ثانوي"، أوضح أن آخر مرة شهدت مصر إجراءات امتحانات كانت منذ 13 شهر بسبب كورونا، مؤكدا أنه خلال الأيام المقبلة سنصل إلى معدلات عالية في خدمة الإنترنت بالمدارس.
وأشار "شوقي"، إلى أن اليوم الأول من امتحانات أولى ثانوي نجح حوالي 90% من الطلاب في الدخول على منصة الامتحانات، وغدا سينجح في الدخول 100%، والمشكلة لن تتكر، موضحًا أنه سيتم تقسيم نظام الامتحانات في المحافظات بتوقيتات مختلفة حتى ينجح كل الطلاب في الدخول على المنصة.
وقال وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه لم يتلقى أي تقارير غش في أول يوم بالامتحانات بكافة المحافظات.
وعن حدوث بعض المشاكل التقنية خلال أداء امتحانات "أولى ثانوي"، أوضح أن آخر مرة شهدت مصر إجراءات امتحانات كانت منذ 13 شهر بسبب كورونا، مؤكدا أنه خلال الأيام المقبلة سنصل إلى معدلات عالية في خدمة الإنترنت بالمدارس.
وأشار "شوقي"، إلى أن اليوم الأول من امتحانات أولى ثانوي نجح حوالي 90% من الطلاب في الدخول على منصة الامتحانات، وغدا سينجح في الدخول 100%، والمشكلة لن تتكر، موضحًا أنه سيتم تقسيم نظام الامتحانات في المحافظات بتوقيتات مختلفة حتى ينجح كل الطلاب في الدخول على المنصة.
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