Advertisements

دعاء الامتحان مطلوب على جوجل.. اعرف أفضل الأدعية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:52 م
دعاء الامتحان
دعاء الامتحان
Advertisements
اعتلى دعاء الامتحان صدارة البحث على جوجل، عقب ازدياد الطلب عليه عبر كافة المحركات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء امتحانات الطلبة والطالبات.

دعاء الامتحان وفضله

ويعد دعاء الامتحان من أفضل الأمور التي يجب على الطلبة معرفتها وترديدها، آملين في أن يستجيب لهم الله سبحانه وتعالى لتجاوز الامتحانات.

أهمية دعاء الامتحان

ويعتاد كثير من الطلبة على ترديد دعاء الامتحان من خلال بعض الأدعية التي تفرج الهم، وتيسر الأمر، وتجعل كل ما هو صعب سهل بأمر الله ومنه.

دعاء الامتحان للتسهيل

"اللهم لا سهلًا إلا ما جعلته سهلًا إنك إن شئت لجعلت الصعب سهلًا".

دعاء الامتحان للتيسير والتذكر

"رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

دعاء الامتحان حال حدوث تعثر

"اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"

دعاء الامتحان ونتائجه

"ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُجعل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نُكثر، قال: الله أكثر".

دعاء الامتحان وطلب العلم

"اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء الامتحان المستجاب دعاء الامتحان ادعية مستحبة عند الامتحان أدعية الامتحانات المهمة أدعية الامتحانات أدعية الامتحان

أخبار تهمك

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

منذ ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ يوم

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ ساعة

حسام البدري يستقر على ضم ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب النهائية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ ساعتين

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى يطالب بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: "حسوا بالناس بقوا بيكلموا نفسهم" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 4 ساعات

الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

لـ"المذاكرة" و "تثبيت المعلومة".. أفضل أدعية للطالب أثناء الامتحانات

أفضل الأدعية الدينية يوم الجمعة

في أول أيام 2020.. تعرف على دعاء السنة الجديدة وقائمة بأفضل الأدعية

أدعية رمضان 2020.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2020/1441 واكثر الادعية استجابة دعاء الصائم | (ادعية رمضان مكتوبة) Ramadan 2020/1441 (دعاء 5 يوم رمضان)

(اللّهُمّ اجْعَلني فيهِ مِن المُتَوَكِلينَ عَليْكَ) | دعاء اليوم العاشر من رمضان 2020 مكتوب | افضل الادعية المستجابة ليوم 10 رمضان 1441

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

07:29 م

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»