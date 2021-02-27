دعاء الامتحان مطلوب على جوجل.. اعرف أفضل الأدعية

اعتلى دعاء الامتحان صدارة البحث على جوجل، عقب ازدياد الطلب عليه عبر كافة المحركات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء امتحانات الطلبة والطالبات.





دعاء الامتحان وفضله





ويعد دعاء الامتحان من أفضل الأمور التي يجب على الطلبة معرفتها وترديدها، آملين في أن يستجيب لهم الله سبحانه وتعالى لتجاوز الامتحانات.





أهمية دعاء الامتحان





ويعتاد كثير من الطلبة على ترديد دعاء الامتحان من خلال بعض الأدعية التي تفرج الهم، وتيسر الأمر، وتجعل كل ما هو صعب سهل بأمر الله ومنه.





دعاء الامتحان للتسهيل





"اللهم لا سهلًا إلا ما جعلته سهلًا إنك إن شئت لجعلت الصعب سهلًا".





دعاء الامتحان للتيسير والتذكر





"رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".





دعاء الامتحان حال حدوث تعثر





"اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إليّ حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"





دعاء الامتحان ونتائجه





"ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُجعل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نُكثر، قال: الله أكثر".





دعاء الامتحان وطلب العلم





"اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".



