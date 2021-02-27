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تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ،تكريم عمال النظافة في أول لافتة انسانية،اعترافًا بفضلهم،وفي ظل المبادرة التي أطلقها بتكريم عمال النظافة،واظهار جهودهم المستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية،دون ملل أو كلل في ظل ظروف الطقس السيئة، كما شهد مجلس مدينة الحامول تكريم عامل لبلوغه السن القانوني.

فكرمت المهندسة عايدة ماضى،رئيس مركز ومدينة دسوق، عمال النظافة بمدينة دسوق تكريم ماديًا ومعنويًا،لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية ولما يقومون به من عمل شاق ويؤدون عملهم رغم الظروف القاسية ولا يستطيع أحد إنكار جُهدهم وتعبهم ومثابرتهم، وأبسط ما يمكن تقديمه لهم، هو شكر على جهودهم المخلصة.

ووجهت رئيس مركز ومدينة دسوق،الشكر لعمال النظافة على جهودهم المتواصلة بالمدينة،لرفع كفاءتها وتطويرها على أكمل وجه. قائلا لهم،من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكم منا كل التقدير والاحترام أينما كنتم وتواجدتم حفظكم الله على كل لحظة تعبتم فيها خصوصًا في هذه الأجواء الباردة،وأثناء سقوط الأمطار، نسأل الله ان يوفقكم في عملكم ويرزقكم راحة البال.

كما كرم جمال يونس،رئيس مركز ومدينة الحامول، فكية عبد الرسول العامل بمجلس المدينة،لبلوغة السن القانوني للمعاش متمنيا له دوام الصحة والعافية فكان من خير الرجال أمانة وصدق واجتهاد.
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)
تقديرا لجهودهم.. تكريم عمال النظافة في كفر الشيخ (صور)

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