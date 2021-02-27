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الباز لـ"النواب": المواطن ينتظر تعديل مرضي لقانون الشهر العقاري

السبت 27/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن المواطن في الشارع ينتظر تعديل مرضي لقانون الشهر العقاري الجديد، مشيرا إلى أن المواطن الآن يرى أن الحكومة تخرج عليه كل يوم بقانون لإصلاح أمر حدث خلال 30 سنة ماضية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذها على مراحل، والمواطن تفهم الأمر، ولذلك يجب أن نصلح البنية التشريعية للدولة ولكن على مراحل أيضًا، وليس دفعة واحدة.

وتابع: "خلال 70 سنة واحنا في حالة ركود سياسي واقتصادي وسياسي، وهذا الجيل هو من يتحمل أخطاء السنوات الماضية، ولذلك يجب على الحكومة أن تراعي هذا، وتعرف أن المواطن يدفع ثمن 30 سنة ركود وطناش من الدولة".

وواصل: "الناس اتعودت على مدار سنين أنها لا تدفع شيء، وهناك مخالفات بالجملة كانت ترتكب والحكومة وكأنها لا ترى شيء، ففجأة الحكومة بتقول للناس في قوانين وتراخيص وفلوس هتندفع".

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