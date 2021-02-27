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الباز لـ"النواب": المواطن ينتظر تعديل مرضي لقانون الشهر العقاري
السبت 27/فبراير/2021 - 08:56 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن المواطن في الشارع ينتظر تعديل مرضي لقانون الشهر العقاري الجديد، مشيرا إلى أن المواطن الآن يرى أن الحكومة تخرج عليه كل يوم بقانون لإصلاح أمر حدث خلال 30 سنة ماضية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذها على مراحل، والمواطن تفهم الأمر، ولذلك يجب أن نصلح البنية التشريعية للدولة ولكن على مراحل أيضًا، وليس دفعة واحدة.
وتابع: "خلال 70 سنة واحنا في حالة ركود سياسي واقتصادي وسياسي، وهذا الجيل هو من يتحمل أخطاء السنوات الماضية، ولذلك يجب على الحكومة أن تراعي هذا، وتعرف أن المواطن يدفع ثمن 30 سنة ركود وطناش من الدولة".
وواصل: "الناس اتعودت على مدار سنين أنها لا تدفع شيء، وهناك مخالفات بالجملة كانت ترتكب والحكومة وكأنها لا ترى شيء، ففجأة الحكومة بتقول للناس في قوانين وتراخيص وفلوس هتندفع".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تم اتخاذها على مراحل، والمواطن تفهم الأمر، ولذلك يجب أن نصلح البنية التشريعية للدولة ولكن على مراحل أيضًا، وليس دفعة واحدة.
وتابع: "خلال 70 سنة واحنا في حالة ركود سياسي واقتصادي وسياسي، وهذا الجيل هو من يتحمل أخطاء السنوات الماضية، ولذلك يجب على الحكومة أن تراعي هذا، وتعرف أن المواطن يدفع ثمن 30 سنة ركود وطناش من الدولة".
وواصل: "الناس اتعودت على مدار سنين أنها لا تدفع شيء، وهناك مخالفات بالجملة كانت ترتكب والحكومة وكأنها لا ترى شيء، ففجأة الحكومة بتقول للناس في قوانين وتراخيص وفلوس هتندفع".
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