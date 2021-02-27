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الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة مساء غد الأحد وذلك عندما يستقبل تظيره طلائع الجيش في المباراة التي ستقام على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضربت الغيابات فريق النادي الأهلي قبل مباراة الغد حيث يغيب عن صفوفه عدد من العناصر الهامة في الفريق الأحمر.

ويفقتد الأهلي في مباراة الغد لخدمات كلا من :- 

كريم نيدفيد ومحمد محمود ووليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ورامي ربيعة وأحمد رمضان "بيكهام" لوجهة نظر فنية وناصر ماهر لعدم الجاهزية

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