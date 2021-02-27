Advertisements
الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش
السبت 27/فبراير/2021 - 09:00 م
علي نبوي
Advertisements
يخوض فريق النادي الأهلي مواجهة هامة مساء غد الأحد وذلك عندما يستقبل تظيره طلائع الجيش في المباراة التي ستقام على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وضربت الغيابات فريق النادي الأهلي قبل مباراة الغد حيث يغيب عن صفوفه عدد من العناصر الهامة في الفريق الأحمر.
ويفقتد الأهلي في مباراة الغد لخدمات كلا من :-
كريم نيدفيد ومحمد محمود ووليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ورامي ربيعة وأحمد رمضان "بيكهام" لوجهة نظر فنية وناصر ماهر لعدم الجاهزية
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements