باريس سان جيرمان يواصل الزحف نحو الصدارة برباعية نظيفة في شباك ديغون

استطاع فريق باريس سان جيرمان، تقليص الفارق الذي يفصله عن ليل في صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على مضيفه ديغون 4-0، اليوم السبت، في الجولة 27 من المسابقة.

سجل النجم كيليان مبابي ثنائية لباريس سان جيرمان، ليرفع اللاعب رصيده إلى 18 هدفاً، في صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي.

وافتتح مويس كين التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة السابعة، ثم أضاف مبابي الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء، في الدقيقة 32.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لسان جيرمان، ثم أضاف البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 82.