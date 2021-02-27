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عضو الشيوخ: دراسة تعديلات قانون الشهر العقاري للخروج بحل توافقي بين المواطن والدولة (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت سماء سليمان، أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتم حاليًا دراسة تعديلات قانون الشهر العقاري وعمل تقدير له للخروج لحل توافقي بين المواطن وبين الدولة.

وأضافت "سماء" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن قانون الشهر العقاري قانون تنظيمي بين الصالح العام والخاص احتوى على عدد من الإجراءات الثقيلة على المواطن وخاصة بعد ربط التعديلات الجديدة بإدخال المرافق الجديدة لدى العقار.

وأشار إلى أن هناك انتقادات عديدة لهذه التعديلات، مؤكدة أنه سيتم تقديم رسائل طمأنة لإمكانية القيام بإجراءات التسجيل في وقت أقل وتقليل الرسوم الذي سيقوم بدفعها والجهات التي سيتعامل معها خاصة أن المواطن يعاني منذ أكثر من عام من تداعيات أزمة كورونا وقانون التصالح في البناء.

وأوضحت أنه المواطن يشعر حاليًا بحالة من القلق بما سيحدث له خاصة بعد زيادة الأعباء على كاهله في توقيت حساس بالنسبة للمواطن.

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