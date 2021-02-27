متظاهرون مناهضون لنتنياهو يحتشدون في أنحاء إسرائيل للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي

احتشد المتظاهرون المناهضون لنتنياهو في أنحاء إسرائيل للأسبوع السادس والثلاثين من المظاهرات الحاشدة ضد رئيس الوزراء بسبب لائحة اتهامه بتهم الفساد والتعامل مع جائحة فيروس كورونا.



وتجري المظاهرات الرئيسية خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس المحتلة ومنزل نتنياهو الخاص في مدينة قيصرية الساحلية.



تجمع عدة مئات من المتظاهرين، كما وقعت احتجاجات أصغر عند مفترقات الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.



وقالت الشرطة في هرتسليا إنها اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 18 عاما بزعم قيامه برش متظاهر بالغاز المسيل للدموع، وهي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها هذا منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لصحيفة هآرتس اليومية.