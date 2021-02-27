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ابنة يوسف شعبان تكشف فاجعة جديدة تصيب عائلتها (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت زينب شعبان، نجلة الفنان يوسف شعبان، عن استيائها من الشائعات التي تنتشر عن صحة والدها، قائلة: "حاجات متتقالش".

واوضحت "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن والداتها أصيبت بفيروس كورونا، ولكن حالتها مطمئنة، مضيفة: "بحاول اركز مع أسرتي ولا اهتم بالشائعات التي تتناول صحة والدي".

وأشارت إلى أنه تم وضع الفنان يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعي مساء أمس، ولم يستطيعوا التواصل معه لوجوده داخل مستشفى عزل.

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