"الديهي" يقدم بلاغ للنائب العام ضد رئيس قسم الإذاعة بإعلام القاهرة



وتقدم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد الدكتور أيمن منصور، وبشكوى لرئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين، ونقيب الصحفيين، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام، لوصفه للإعلاميين باللصوص.



وتابع، لـ أيمن منصور:"احنا مش لصوص إحنا وطنيبن وشرفاء، وأنت اخطأت وسنقاضيك، أنت كذاب وتجاوزت الحقيقة والأدب وأنت سُبه، وما قولته تعاقب عليه قانونًا"، معقبًا: "اعتقد أنه يعاني من مشكلة نفسية أو مشكلة كبيرة تتسبب في هجومه على الإعلاميين وما تقوله يتطابق مع ما يقوله إعلامي الإخوان".



هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة، بسبب مقال نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بعنوان " يا عزيزي كلنا "إعلاميون"، قال فيه: " معظم إعلاميينا يخدمون أسيادًا متعددين: صاحب القناة والتمويل من ناحية، وصاحب جهاز سامسونج من ناحية أخرى.. والمعلنون ووكالات الإعلان من ناحية ثالثة.. إضافة إلى بعض الأسياد غير الظاهرين، وكذلك المصالح الشخصية ويكون الرقص على كل الحبال ومحاولة إرضاء كل الأطراف على حساب الجمهور".