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"الديهي": تطبيق "Google Maps" يقف حائرًا أمام ما يحدث في مصر

السبت 27/فبراير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان في زيارة لإحدى المدن الجديدة، والتقى بأحد المستثمرين، وتحدثوا عن دور مشروعات الطرق في اختصار الوقت.
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المستثمر أكد له أن تطبيق خرائط جوجل مش ملاحق على التطور الذي يحدث في مصر.

وأكد "الديهي"، أن هناك تغير في شكل ولوحة مصر يحدث بشكل يومي، مشددًا على أن محرك البحث " Google Maps" وقف حائرًا أمام ما يحدث في مصر من انجازات، فنحن في وضع استثنائي في إعادة بناء الدولة.

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