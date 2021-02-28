كيف دعم العرب السعودية في ردها على التقرير الأمريكي الخاص بقضية خاشقجي؟

ردود فعل غاضبة، أبدتها الدول العربية، التي رفضت التقرير الأمريكي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي استند إلى استنتاجات مغلوطة وليست أدلة واضحة حول تلك القضية.





أول رد سعودي

بعد صدور التقرير الأمريكي، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا قالت فيه إنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله".





وأضاف البيان السعودي: "تشير (وزارة الخارجية) إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".





وتابع البيان: "تؤكد (وزارة الخارجية) على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي رحمه الله".





وأضاف البيان: "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أى أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".





وأكدت وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية.





ردود فعل عربية

وتوالت ردود الفعل العربية المؤيدة للسعودية، ولبيان خارجيتها، والمنددة بالتقرير الأمريكي الذي لم يستند إلى أدلة وحقائق.





الإمارات العربية المتحدة

أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي، والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.





وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيس في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.





الكويت

أكدت وزارة الخارجية الكويتية رفضھا القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، معربة عن تأييد دولة الكويت لما ورد فى بيان وزارة الخارجية بالمملكة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.





وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، على أھمية الدور المحوري والھام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عھده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيھا الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.





البحرين

‎أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله.





‎وأكدت مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود فى تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.





عمان

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.





البرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، كما أكد تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذيي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



