تعرف على اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بلائحة "مجلس الشيوخ" (انفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.





وترصد "الفجر" من خلال "انفوجراف" 13 اختصاص للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية.



وتختص اللجنة بما يأتي:





- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.



- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.



- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.



- العلاقات الصناعية والتجارية.



- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.



- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.



- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.



- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.



- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.



- شئون التجارة الداخلية والخارجية.



- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.



- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة.



- والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



