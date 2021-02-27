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13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها (انفوجراف)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.


وترصد "الفجر" من خلال "انفوجراف" 13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية.


وتختص اللجنة بما يأتي:


- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

- الجمعيات التعاونية الحرفية.

- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها (انفوجراف)
13 اختصاص للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها (انفوجراف)

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