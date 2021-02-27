Advertisements

شوشة: الرئيس السيسي ومجلس الوزراء لا يتأخرون في تلبية مطلب لشمال سيناء (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن وزارة الثقافة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير قصر ثقافة العريش وهو أحد القصور العريقة التي تقادمت وكان لابد من تطويرها.

وأضاف "شوشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه سيتم افتتاح قصر ثقافة العريش خلال الأيام المقبلة مرة أخرى بعد تطويره من أجل تعميم ونشر الثقافة السيناوية في جميع أنحاء مصر.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء لا يتأخرون في تلبية مطلب لشمال سيناء، موضحًا أن رئيس الوزراء اصدر كتاب دوري بتلبية مطالب محافظة شمال سيناء وبما يظهر الوجه الحقيقي الموجود فعلا وإعادة مدينة العريش آمنة مرة أخرى.

ووصف محافظ شمال سيناء أن الأرقام والمبالغ التي تم صرفها على البنية التحتية بالمحافظة، بالأرقام الفلكية، لافتًا أنه تم صرف ما يقرب من 383 مليون جنيه في مجال شبكات المياه، ومثلها في مدينة العريش، وهو ما يؤكد صدق الدولة في تنمية المحافظة.

أخبار تهمك

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

منذ أقل من ساعتين

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد"

منذ 18 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ 39 دقيقة

أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أهمها المرافق.. أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري (فيديو)

منذ 36 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»