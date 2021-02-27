شوشة: الرئيس السيسي ومجلس الوزراء لا يتأخرون في تلبية مطلب لشمال سيناء (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن وزارة الثقافة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير قصر ثقافة العريش وهو أحد القصور العريقة التي تقادمت وكان لابد من تطويرها.



وأضاف "شوشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه سيتم افتتاح قصر ثقافة العريش خلال الأيام المقبلة مرة أخرى بعد تطويره من أجل تعميم ونشر الثقافة السيناوية في جميع أنحاء مصر.



ومن ناحية أخرى أشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء لا يتأخرون في تلبية مطلب لشمال سيناء، موضحًا أن رئيس الوزراء اصدر كتاب دوري بتلبية مطالب محافظة شمال سيناء وبما يظهر الوجه الحقيقي الموجود فعلا وإعادة مدينة العريش آمنة مرة أخرى.



ووصف محافظ شمال سيناء أن الأرقام والمبالغ التي تم صرفها على البنية التحتية بالمحافظة، بالأرقام الفلكية، لافتًا أنه تم صرف ما يقرب من 383 مليون جنيه في مجال شبكات المياه، ومثلها في مدينة العريش، وهو ما يؤكد صدق الدولة في تنمية المحافظة.