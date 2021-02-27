أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد





اجتمع عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، بفرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي، وطالبه بإنهاء أزمة تمديد عقده وحسم قراره النهائي سواء بالإستمرار أو عدمه حتى يركز في تدريبات ومباريات الفريق الكروي الاول سواء المحلية بالدوري الممتاز أو الإفريقية بدوري الابطال.









وخلال الجلسة التي جمعت الثنائي، قال عبد الحليم أن عدم حسم اللاعب لتمديد عقده يؤثر سلبا على مستواه الفني رغم محاولاته للتأكيد على أنه يفصل بين الأمرين.







