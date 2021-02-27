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الصحة تكشف تفاصيل اللقاح المصري ضد كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة، إن هناك تجارب تجرى على اللقاح المصري ضد فيروس كورونا في المركز القومي.

وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن اللقاح المصري حاليا في المراحل الأولى من التجارب الاكلينيكة، منوهة بأنه لا يمكن اقرار اللقاح إلا بعد الانتهاء من كافة مراحل التجارب، وسيستغرق الأمر وقتا..

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