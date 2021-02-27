وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"







وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات تم حل المشكلات الفنية، لافتا إلى أنه تم تقسيم الطلاب على مجموعتين في المحافظات لتفادي الضغط على الشبكة.



وتابع وزير التربية والتعليم: "نصف مليون طالب تقريبا استطاعوا تأدية الامتحانات وهو أمر جيد، وسنسعى أن تكون نسبة الدخول للسيستم 100% إن شاء الله".





ونوه بأن الهدف من الامتحانات إعطاء الفرصة للطالب الجاد أن يعرف قدراته، معلقا: "ده امتحان سنة نقل نجاح وسقوط مفهوش مجموع.. والامتحان تحضير للثانوية العامة".



وحذر من الغش من خلال التلجرام، أو أى وسيلة أخرى، معلقا: "يستحقوا ما سيحدث لهم في الأخر.. والغش لا يلام عليه الوزارة ده مسألة وعى وثقافة.. عايز تغش أنت الخسران".



ونوه وزير التربية والتعليم بأن أى محاولة لاختراق الناظم يتم مشاهدة وتتبعه وسيتم تطبيق القانون عليهم، معلقا: "متابعين وهنوصلهم".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن 90% من الطلاب أدوا امتحاناتهم اليوم، ومن لم يستطع الدخول على سيستم منهم 10% فقط، وسيتم اعتبارهم ناجحين، مشيرا إلى أنه تم رصد كافة المشكلات التي واجهت الطلاب اليوم وهي متعلقة بالشبكات والاتصالات.