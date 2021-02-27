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السعودية تبرم العديد من صفقات التصنيع العسكري خلال معرض أيدكس بالأمارات

السبت 27/فبراير/2021 - 09:44 م
ايدكس 2021
ايدكس 2021
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اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) للعام 2021، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت مظلة الجناح السعودي، بشراكات استراتيجية رئيسة.


وشهد جناح الشركة في المعرض توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة رئيسة، وتشريف نخبة من كبار الشخصيات، واستعراض أحدث التقنيات العسكرية والدفاعية، وكذلك مشاركة الشركات التابعة لـSAMI.


وخلال المعرض الذي استمرت فعالياته خمسة أيام، وقعت شركة SAMI عددا من اتفاقيات التعاون مع شركات عالمية وجهات حكومية، ففي اليوم الأول، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية أكبر شركة للأنظمة العسكرية في العالم، وذلك لتطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة البحرية والأرضية العسكرية.


وفي اليوم الثاني، دخلت الشركة في اتفاقية تعاون مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لشركة "إيدج" للتعاون المشترك على العربات العسكرية والأمنية المدرعة، في أول اتفاقية صناعات عسكرية بين شركة سعودية وإماراتية، كما وقعت الشركة اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون شركة SAMI الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة في عام 2022.
وشهد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI زيارة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية، الفريق ناصر بن علي الصيخان، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية.
أما من الجانب الإماراتي، فقد استقبل الجناح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، قائلا: "يسرنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحقيق نجاحا بارزا من خلال مشاركتنا في معرض أيدكس 2021، ما سيقودنا إلى تحقيق منجزات جديدة ضمن جهودنا الرامية إلى جعل المملكة واحدة من رواد تصنيع الأنظمة العسكرية على مستوى العالم. كما شكل المعرض منصة مهمة مكنت SAMI والشركات التابعة لها من استعراض ابتكاراتها المحلية المتقدمة واكتساب معطيات ورؤى جديدة في عالم الصناعات الدفاعية. أما الشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال الحدث الدولي، فستسهم في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية".
واستعرضت شركة SAMI خلال المعرض، منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسة، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة. وإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة "نافانتيا" الإسبانية)، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز" (المشروع المشترك مع شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز")، وكذلك شركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة "سي إم آي" CMI).

 

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