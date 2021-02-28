لينا شاكر تكشف تصوير جلسة "فوتوسيشن" بدون شعر بعد إصابتها بالسرطان

كشف الإعلامية، لينا شاكر، تفاصيل قيامها بجلسة تصوير "فوتو سيشن" بعد أن قامت بحلق شعرها بعد إصابتها بالسرطان.





وقالت "لينا" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أنا الحمد لله بخير وكويسة وبقدر اقوم واتحرك".





وأضافت: "كل ما يكون الواحد مر بتجارب مشابهة مع السرطان سواء مع والدتي أو صديقي الإعلامي شريف مدكور، فكان واقع إصابتي أخف عليا بكثير".





وتابعت: "كنت متوقعة إصاباتي بالسرطان أثناء ذهابي لإجراء التحاليل الطبية، واتصلت بشريف مدكور قبلها وقولتله بقينا مكنسرين زي بعض، مش عارفة أنا فولت على نفسي ولا لا ولكن كنت حاسة قبل التأكد من إصابتي".





واستطردت: "حبيبت اعمل الجلسة دي واستبعدت فكرة اني مذيعة وعملتها وكنت عايزة أقول أنها ممكن تكون حاجة قاسية على واحدة ست أنها تكون بدون شعر ولكن ممكن تحضر وتتصور بشكل حلو".





وأوضحت: "ربنا له حكمة في إصاباتي بالسرطان، وكنت عايزة أنشر الصور على جروبات السوشيال ميديا أننا ممكن نكون أقوياء وأن ربنا هيقدرنا على التعافي من هذا المرض".



