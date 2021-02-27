محافظ بني سويف يناقش مستجدات امتحانات أولى ثانوي.. والتعليم: لا داعي للقلق

طمأنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أولياء أمور الطلاب الصف الأول الثانوي من تعذر دخولهم على الإمتحان، بإن الوزير الدكتور طارق شوقي، قّرر إعتبارهم ناجحين، ولا داعي للقلق.



وأعلنت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ناقش، اليوم السبت، مع مسؤولى التربية والتعليم آخر مستجدات سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى 11 مارس المقبل.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه حضر اليوم من طلاب الصف الأول 15 ألفا و825 طالبا وطالبة، لأداء الامتحان الإليكتروني بإستخدام التابلت في مادتي اللغة العربية والأحياء، فيما يبلغ عدد طلاب المنازل والخدمات الذين تقدموا للامتحان الورقي 933 طالبًا، وإجراء الامتحانات لطلاب التعليمي الفني "ورقيا" لـ20 ألف و337 طالبا وطالبة.



وناقش المحافظ مع وكيلة الوزارة "سهام يوسف" الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها حيال القرارات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بداية من، غدا الأحد، والتي تتضمن اجراء تعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، ويضمن استكمال الامتحانات ودخول كل الطلاب المستهدفين على "السيستم"



حيث طالب المحافظ بأهمية ضمان التواصل الدائم بغرفة عمليات الوزارة، والتعامل الفوري مع أية تعليمات جديدة للوزارة، مع توفير التسهيلات اللازمة للطلاب، وضرورة رفع تقارير لحظية بالمستجدات والموقف الراهن خلال سير الامتحانات، وذلك لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، مؤكدا على أهمية طمأنة الطلاب وأولياء الأمور في حالة حدوث أي مشكلات في نظام الامتحانات الإليكتروني.



ومن جانبها أشارت وكيل الوزارة "سهام يوسف" إلى أنه تم اليوم إجراء الامتحانات وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات كورونا، منوهة عن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد بداية من غد الأحد، حيث تم تقسيم المحافظات إلى مجموعات خلال يوم الامتحانات، والذي تم الإعلان عنها عبر صفحة المديرية والصفحة الرسمية للمحافظة.



وأكدت وكيل الوزارة على تصريحات الوزير الدكتور طارق شوقي بإعتبار نجاح الطلاب الذين قد تعذر دخولهم على الإمتحان وهم بالمدرسة ومثبت ذلك، مطمئنة أولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق، حيث أنه سيتم تنفيذ كل التسهيلات التي تكون في صالح الطلاب وتدعم العملية التعليمية.

