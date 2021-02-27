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"خدوا وقتكم".. رسالة لميس الحديدي لـ البرلمان بشأن قانون التسجيل العقاري

السبت 27/فبراير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بمبادرة حزب مستقبل وطن البرلمانية التي أعلن عبرها عن اعتزامه بالتقدم بتعديل تشريعي على مشروع القانون الخاص بالتسجيل العقاري، مؤكدة أن هذا أمر جيد، حيث انه يعكس دور البرلمان بالإضافة لعدد من الاحزاب التي أعلنت أيضًا نيتها التقدم بتعديلات تضمن بها مصلحة الدولة وفي ذات الوقت المواطن.

وكشفت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن لجنة حكومية تجتمع غدًا بتشكيل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضم في جعبتها كافة الوزارات المعنية بداية من العدل ومرورًا بالتنمية المحلية والمالية وغيرها وذلكم بغية بحث أزمة مشروع القانون.
 
وتابعت: " المقترحات المقدمة أما من أحزاب البرلمان أو من خلال هذه اللجنة المشكلة والتي ستعقد اجتماعها غدا، حيث يحق لها قانونًا اقتراح تعديلات تشريعية على مشروع قانون الشهر العقاري وإحالته للبرلمان لاسيما أن هذا القانون أثار جدلًا واسعًا واعتراضا من قبل المواطنين ".

وأضافت "الحديدي"، أنه يجب وضع وجهات نظر مختلف القطاعات بعين الاعتبار، وألا يتم تمرير القانون بسرعة، إذ أنه مازال في حاجة إلى المزيد من الحوار والنقاشات: "لازم نسمع للقطاعات المختلفة، الأحزاب، القانونيين، ونسعم الناس، مش نلاقي التعديلات فجأة في 3 أيام وفي مشاكل مرة تانية.. هذه تراكمات منذ عشرات السنين، ولا بد من حل التشابكات بقانون عادل وتعديل عادل يراعي الناس وحق الدولة".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى مجلس النواب، بقولها: "أرجوكم، خدوا وقتكم، مش عاوزين تعديل يطلع لنا في لحظة ويكون فيه مشاكل، وحتى يحين موعد يوم 6 مارس، نتمنى أن يوافق البرلمان عن طريق اقتراح لأحد الأحزاب على إيقاف تنفيذ القانون الحالي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لأن القانون في حاجة إلى مناقشته.. نناقش التعديل الجديدة ونسهل على الناس، لسه دافعين رسوم التصالح وضرائب الدخل.. بالراحل على الناس، ونتمنى أن يحقق التعديل الهدف من هذا القانون".

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