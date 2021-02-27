Advertisements

الصحة توجه مناشدة عاجلة للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة، إن مصر في الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتخطينا ذروة الموجة، ولكن الموجة لم تنتهي بعد.

وشددت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأن الالتزام لمدة أسبوعين فقط سيكسر من حدة الإصابات كونها فترة حضانة المرض.

وأضافت، "عايزين نكسر دائرة المرض.. ومدة الأسبوعين هى أقصى مدة لحضانة المرض".

أخبار تهمك

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ 41 دقيقة

بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل

منذ أقل من ساعتين

الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش

منذ ساعة و 21 دقيقة

أهمها المرافق.. أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري (فيديو)

منذ 38 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد"

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد

منذ أقل من ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

09:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»