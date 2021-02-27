الصحة توجه مناشدة عاجلة للمصريين بشأن كورونا (فيديو)



وشددت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأن الالتزام لمدة أسبوعين فقط سيكسر من حدة الإصابات كونها فترة حضانة المرض.



وأضافت، "عايزين نكسر دائرة المرض.. ومدة الأسبوعين هى أقصى مدة لحضانة المرض".



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة، إن مصر في الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتخطينا ذروة الموجة، ولكن الموجة لم تنتهي بعد.