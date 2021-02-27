عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق





يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة في بطولة الدوري المصري، أمام وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الـ14 مساء الإثنين المقبل.





الزمالك يدرس عرض محمد عواد للبيع نهاية الموسم





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





من جانبه استقرت مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، على عرض محمد عواد، حارس الفريق الأبيض للبيع في نهاية الموسم الجاري.





ويأتي ذلك على خلفية الصورة المسيئة، التي قام محمد عواد حارس مرمى الفريق التبييض، بوضعها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس القلعة البيضاء قرر عرض محمد عواد للبيع في نهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمات التي يفتعلها الحارس في الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن المشاركة أساسيًا مع باتشيكو.



