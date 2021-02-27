"زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد"

علق المستشار تركي آل شيخ على مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبصورة جمعته بالزعيم عادل إمام.



وكتب "آل شيخ" قائلا: "عدد مشاهدات بودي جارد في شاهد تتجاوز النصف مليون في اليوم الاول في كل العالم... شعبيه كبيره للزعيم عادل امام الفنان الاسطوري الذي زرع البسمه في وطننا العربي... تحيه له ويمتعنا ان شاءالله بالمزيد... وهذه دعوه لرامي امام للعمل على انتاج المزيد من الاعمال للزعيم".



وتدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.



