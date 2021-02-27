الباز: طارق شوقي يقوم بثورة لتحديث التعليم في مصر (فيديو)

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يقوم بثورة في تحديث التعليم في مصر.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه من الطبيعي أن تحدث أخطاء عندما تقوم الدولة بتطوير التعليم، ولكن يجب عليها كأهالي وطلاب دعم الدولة في تطوير التعليم.



وأضاف "الباز"، أن 90% من طلاب أولى ثانوية نجحوا في الدخول على السيستم، وهناك 10% واجهوا مشاكل بسبب الضغط على سيستم الامتحانات، موضحًا أن وزارة التعليم قامت بوضع جداول لتقسيم الطلاب في المحافظات لتخفيف الحمل على السيستم.



وتابع: "هناك رغبة في تطوير التعليم، اه عندنا مشكلة، لكن لو عندنا مشاكل فنية وإدارية مع الوقت هنتغلب عليها، ولازم يكون في دعم من الطلبة وأولياء الأمور لدعم عملية التطوير".