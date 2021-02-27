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الباز: طارق شوقي يقوم بثورة لتحديث التعليم في مصر (فيديو)
السبت 27/فبراير/2021 - 09:56 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يقوم بثورة في تحديث التعليم في مصر.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه من الطبيعي أن تحدث أخطاء عندما تقوم الدولة بتطوير التعليم، ولكن يجب عليها كأهالي وطلاب دعم الدولة في تطوير التعليم.
وأضاف "الباز"، أن 90% من طلاب أولى ثانوية نجحوا في الدخول على السيستم، وهناك 10% واجهوا مشاكل بسبب الضغط على سيستم الامتحانات، موضحًا أن وزارة التعليم قامت بوضع جداول لتقسيم الطلاب في المحافظات لتخفيف الحمل على السيستم.
وتابع: "هناك رغبة في تطوير التعليم، اه عندنا مشكلة، لكن لو عندنا مشاكل فنية وإدارية مع الوقت هنتغلب عليها، ولازم يكون في دعم من الطلبة وأولياء الأمور لدعم عملية التطوير".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه من الطبيعي أن تحدث أخطاء عندما تقوم الدولة بتطوير التعليم، ولكن يجب عليها كأهالي وطلاب دعم الدولة في تطوير التعليم.
وأضاف "الباز"، أن 90% من طلاب أولى ثانوية نجحوا في الدخول على السيستم، وهناك 10% واجهوا مشاكل بسبب الضغط على سيستم الامتحانات، موضحًا أن وزارة التعليم قامت بوضع جداول لتقسيم الطلاب في المحافظات لتخفيف الحمل على السيستم.
وتابع: "هناك رغبة في تطوير التعليم، اه عندنا مشكلة، لكن لو عندنا مشاكل فنية وإدارية مع الوقت هنتغلب عليها، ولازم يكون في دعم من الطلبة وأولياء الأمور لدعم عملية التطوير".
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