رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة هيلاس فيرونا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.





يدخل يوفنتوس اللقاء، وهو في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يقع فيرونا بالمركز التاسع برصيد 34 نقطة.





وفيما يلي تشكيلة السيدة العجوز:





"تشيزني، ديميرال، دي ليخت، ساندرو، كييزا، بنتانكور، رابيو، بيرنارديسكي، رامسي، كولوسيفسكي، رونالدو".





وفي المقابل، جاءت تشكيلة فيرونا كالتالي:



