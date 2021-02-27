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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

السبت 27/فبراير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن مفاجآت في تشكيل المارد الأحمر أمام طلائع الجيش غدا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للقلعة الحمراء استقر على الدفع بالثنائي أفشة وحسين الشحات غدا في التشكيل الأساسي ووضع بواليا وكهربا على دكة البدلاء.


وأضاف، أن موسيماني سيستمر في الاعتماد على الدفع بمحمود وحيد في الجبهة اليسرى بجوار ياسر إبراهيم وبانون، على أن يكون أيمن أشرف احتياطي كما فعل في مباراة سيمبا بدوري الأبطال.

وجاءت قائمة الفريق الأحمر لمباراة الجيش على النحو التالي:
  
محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.

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