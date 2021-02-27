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بولونيا يُسقط لاتسيو في الدوري الإيطالي

السبت 27/فبراير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق بولونيا فوزًا غاليًا على ضيفه لاتسيو بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

قفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على لاتسيو 2-0، فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية، في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه، حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي، ونيكولا سانسوني، في الدقيقتين 19 و65.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة، ليقفز إلى المركز 11، وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.

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