" البيعع أونلاين" بتسبب في خسائر الألف من وظائفهم في اوروبا

أعلنت سلسلة متاجر "كورتي إنجلز" الإسبانية الشهيرة، التي تأثرت من زيادة المبيعات عبر الإنترنت، "إعادة هيكلة للشركة" تسعى من خلالها إلى إلغاء ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة بشكل طوعي، وفق ما ذكرت مصادر نقابية أمس.



اجتمعت الإدارة مع النقابات أمس لإبلاغها بوجود "فائض في الموظفين يراوح بين ثلاثة آلاف و3500 شخص في كل من مراكز التسوق والمكاتب"، وفق ما ذكره لـ"الفرنسية" أنطونيو بيريز، أمين عام "فيتيكو"، وهي إحدى النقابات الأربع الممثلة في "كورتي إنجلز"، وأشار بشكل خاص إلى "زيادة المبيعات عبر الإنترنت".

وأوضح الممثل النقابي أن الخطة تتعلق بترك العمل بشكل طوعي على المستوى الوطني، حيث تملك الشركة نحو مائة متجر في إسبانيا إضافة إلى مركزين في البرتغال.



وذكرت النقابات في بيان أن "كورتي إنجلز" تهدف من خلال خطة إعادة الهيكلة هذه إلى "استمرار الشركة ومكانتها في سوق متغيرة وإعادة تنظيم عالم التجزئة "المبيعات" ومكانتها الجديدة عقب تأثرها من المبيعات عبر الإنترنت".

تعد المجموعة الإسبانية التي تم تأسيسها في عام 1940 في مدريد إحدى الشركات الخاصة الرائدة في البلاد، ويعمل في قسم "مراكز التسوق" وحده 63 ألف موظف إضافة إلى العاملين في قطاع التأمين والسفر.

وفي سياق متصل بقطاع الوظائف، قالت شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة "بيست باي"، "إنها استغنت عن خمسة آلاف موظف بدوام كامل في متاجرها في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من تسجيل الشركة نموا قويا في المبيعات خلال جائحة كوفيد - 19، حيث اشترى المستهلكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، بسبب وجودهم في منازلهم وعدم قدرتهم على الخروج منها".

وقالت الشركة "إنها ألغت هذه الوظائف لأن مزيدا من المتسوقين يختارون التسوق عبر الإنترنت بدلا من الذهاب إلى متاجرها التقليدية". وقالت "بيست باي"، "إنها ستقوم بتوظيف ألفي موظف بدوام جزئي، بدلا من خمسة الآلاف موظف الذين استغنت عنهم"، بحسب "الألمانية".

وذكرت كوري باري الرئيسة التنفيذية للشركة للمحللين أنه ابتداء من هذا الشهر، قامت "بيست باي" بتعديل مزيج الموظفين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي في المتاجر، بسبب "وجود عدد كبير جدا من الموظفين بدوام كامل وعدم وجود عدد كاف من الموظفين بدوام جزئي".

وتتوقع "بيست باي" أن تأتي 40 في المائة من مبيعاتها من عمليات الشراء عبر الإنترنت هذا العام، ارتفاعا من 19 في المائة قبل عامين. وقالت الشركة "إنها اضطرت إلى إجراء تغييرات في قوتها العاملة للاستجابة لهذا التغيير".

وانخفضت القوى العاملة في "بيست باي" بنسبة 17 في المائة، أو بمقدار 21 ألف موظف، مقارنة بالعام الماضي إلى نحو مائة ألف موظف.