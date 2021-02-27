انفوجراف انفوجراف Advertisements أبرز 5 تصريحات للمستشار بهاء أبو شقة رئيس "الوفد" خلال اجتماع الهيئة العليا اليوم السبت 27/فبراير/2021 - 10:11 م Advertisements أبرز 5 تصريحات للمستشار بهاء أبو شقة رئيس "الوفد" خلال اجتماع الهيئة العليا اليوم أخبار تهمك عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق منذ أقل من نصف ساعة "زرع البسمة".. المستشار تركي آل شيخ يوجه رسالة لعادل إمام بسبب "بودي جارد" منذ 19 دقيقة أسطورة الزمالك يطالب ساسي بإنهاء ملف التجديد منذ أقل من ساعة قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا منذ حوالي 8 ساعات فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن منذ حوالي 4 ساعات بالأرقام.. مصطفى محمد يواصل عزف سيمفونية التألق والإبداع في بلاد أرطغرل منذ أقل من ساعتين وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم" منذ 40 دقيقة بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم منذ ساعتين و 51 دقيقة مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات أهمها المرافق.. أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري (فيديو) منذ 37 دقيقة 30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة منذ حوالي 4 ساعات مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش منذ أقل من ساعتين وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ حوالي 9 ساعات الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي منذ ساعتين و 19 دقيقة الغيابات تضرب الأهلي وتهدده قبل موقعة طلائع الجيش منذ ساعة و 20 دقيقة تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو) منذ ساعة و نصف Advertisements